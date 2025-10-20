Come cambia l’Italia in Coppa Davis senza Sinner | il jolly Berrettini la maturità di Musetti e gli specialisti in doppio

Filippo Volandri dovrà fare a meno di Jannik Sinner nelle Finali di Coppa Davis 2025, in programma a Bologna a metà novembre, e nell’elenco provvisorio dei 5 giocatori prescelti (fino a 3 nomi potranno essere modificati) ha deciso di convocare tre singolaristi, Musetti, Cobolli e Berrettini, e la collaudata coppia BolelliVavassori in doppio. In ordine di ranking Matteo Berrettini sarebbe il numero azzurro 3 in singolare, molto dipenderà da quale sarà la sua condizione tra un mese, ma già in passato tante volte il romano è stato fondamentale per la causa azzurra dentro e fuori dal campo, quindi potrà essere il valore aggiunto per l’Italia in assenza di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come cambia l’Italia in Coppa Davis senza Sinner: il jolly Berrettini, la maturità di Musetti e gli specialisti in doppio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In Italia non cambia solo la ricetta, ma pure il modo di dirlo! Dal Nord al Sud, ognuno ha la sua versione… e tu come lo chiami? ? #Bennet #UnaSpesaDaVivere #ItaliansSayItBennet - facebook.com Vai su Facebook

L’Italia cambia passo: investiamo in città più sicure, verdi e sostenibili. Rigenerazione urbana, adattamento climatico, efficienza energetica: tre pilastri per il futuro dei nostri territori. Il Governo c’è: avanti insieme per un’Italia che si rigenera e cresce. #MAXII #A - X Vai su X

Coppa Davis arriva al Park Tennis di Genova - L'iconica insalatiera vinta dall'Italia è arrivata al Park Tennis Club di Via Zara dove rimarrà per due giorni. Riporta ansa.it

Sinner rientra, ma la Coppa Davis è sempre più lontana - E la novità non è tanto quella, perché nessuno aveva dubbi sulla sfida contro il croato, ma pronti via ... Secondo corrieredellosport.it

Sinner e la presenza incerta in Coppa Davis a Bologna: ecco cosa ha detto a Pechino - Sinner non ha ancora sciolto le riserve per le finali di Coppa Davis a Bologna: “Devo ancora decidere onestamente - Secondo corrieredellosport.it