Come cambia l’export italiano | le nuove strategie anti-dazi Usa
GEOPOLITICA, tensioni tariffarie e revisioni normative che impongono nuove strategie alle imprese esportatrici. Una delle novità più significative riguarda l’abolizione, da parte delle autorità statunitensi, della soglia “De Minimis”, in vigore dal 29 agosto 2025: da questa data, ogni spedizione verso gli Stati Uniti è soggetta al pagamento di dazi e tasse, indipendentemente dal valore o dal paese di origine. Un cambiamento che ha reso necessario un ripensamento delle logiche distributive, spingendo le aziende italiane a rafforzare la compliance doganale e ad adottare strumenti tecnologici in grado di ridurre rischi e costi, così da restare competitive su uno dei mercati più dinamici e redditizi al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
