come baccarat rouge 540 ha cambiato il mondo della profumeria

Baccarat Rouge 540 appartiene a quella categoria di fragranze che non si limitano a lasciare un profumo: entrano in una stanza prima di noi e restano quando ce ne siamo già andati. Segnano un'estetica, dettano un linguaggio, definiscono un'identità ben precisa. Nato dall'incontro tra la storica Maison Baccarat e il genio olfattivo di Francis Kurkdjian, questo profumo ha infranto ogni regola e ridefinito l'idea di lusso.

