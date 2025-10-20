Come Accendere il Computer da Remoto

Immaginiamo di avere un PC da lavoro o un server aziendale all'interno del nostro ufficio o del nostro posto di lavoro ma di non poterlo raggiungere fisicamente, impedendoci quindi di lavorare anche quando siamo a casa (per emergenza o per quarantena). In questi casi possiamo agire d'astuzia bypassando il problema che ci ha obbligato a rimanere in casa, attrezzando il nostro computer da lavoro per accendersi da remoto e fornire da casa l'accesso a tutti i programmi e le funzionalità. L’accensione remota serve per accedere a dati, gestire server o controllare dispositivi domotici da lontano. Le soluzioni spaziano da protocolli di rete a strumenti cloud, con configurazioni che variano per complessità e hardware. 🔗 Leggi su Navigaweb.net