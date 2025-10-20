Come A House of Dynamite porta la tensione del pubblico alle stelle
A House of Dynamite descrive una situazione in cui scoppia una guerra nucleare La regista americana Kathryn Bigelow ha filmato la caccia a Osama Bin Laden in Zero Dark Thirty, mentre in The Hurt Locker si è concentrata sulle unità speciali dell'esercito americano impegnate a sminare i campi e a disinnescare bombe reali o presunte, film che l'hanno portata agli Oscar (e a vincerli). Quando si tratta di raccontare thriller di stampo militare ricchi di suspense, nessuno è meglio di lei. Ora, con A House of Dynamite, va ben oltre ciò che abbiamo conosciuto in precedenza come delicate escalation tra superpotenze e lo fa mettendo in scena l'ipotesi di un missile dotato di armi nucleari che vola dall'altra parte del mondo verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Scopri altri approfondimenti
Kathryn Bigelow: «Il nostro mondo è combustibile» Ieri (17 ottobre) la regista premio Oscar racconta a The Guardian il suo nuovo film A House of Dynamite: un thriller “dal presente” su un attacco nucleare e sulle paure che abbiamo normalizzato. Bigelow rie - facebook.com Vai su Facebook
Cinesettimana - "A House of Dynamite": Bigelow racconta il mondo in bilico sulla minaccia nucleare - X Vai su X
A House of Dynamite, la recensione del thriller politico - Nel suo nuovo thriller "A House of Dynamite", Kathryn Bigelow immerge lo spettatore in un adrenalinico conto alla ro- Come scrive tag24.it
Dentro A House of Dynamite: Rebecca Ferguson, Kathryn Bigelow e il pericolo nucleare - L’attrice svedese interpreta la comandante della situation room della Casa Bianca nel nuovo film Netflix firmato dalla regista premio Oscar. Riporta vanityfair.it
Perché A House of Dynamite di Kathryn Bigelow è più reale di quanto sembri - Con A House of Dynamite la regista Kathryn Bigelow, su sceneggiatura di Noah Oppenheim, riesce a fare qualcosa di sconvolgente. Come scrive gqitalia.it