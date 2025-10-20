Come A House of Dynamite porta la tensione del pubblico alle stelle
A House of Dynamite descrive una situazione in cui scoppia una guerra nucleare La regista americana Kathryn Bigelow ha filmato la caccia a Osama Bin Laden in Zero Dark Thirty, mentre in The Hurt Locker si è concentrata sulle unità speciali dell'esercito americano impegnate a sminare i campi e a disinnescare bombe reali o presunte, film che l'hanno portata agli Oscar (e a vincerli). Quando si tratta di raccontare thriller di stampo militare ricchi di suspense, nessuno è meglio di lei. Ora, con A House of Dynamite, va ben oltre ciò che abbiamo conosciuto in precedenza come delicate escalation tra superpotenze e lo fa mettendo in scena l'ipotesi di un missile dotato di armi nucleari che vola dall'altra parte del mondo verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
