Comacchiese così non va In vantaggio e 11 contro 10 Si fa riprendere nel finale
comacchiese 1 pietracuta 1 COMACCHIESE: Campi, Manfrini, Centonze, Gordini, Ferri, Felloni, Gherlinzoni (92’ Riberti), Taroni (64’ Ravaglia), Brito, Noschese (60’ Farinelli), El Shazly (68’ Montanari). A disp.: Simoni, Grigatti, Mazzavillani, Lica, Bakalets. Allenatore: Candeloro. PIETRACUTA: Giardini, Fabbri (46’ Giocondi), Faeti (85’ Proverbio), Capicchioni, Pasolini, Cevoli, Lazzaro (61’ Mani), Sapori (85’ Pierini), Nunez, Zannoni, Giacopetti (75’ Bernardi). A disp.: Amici, Matteoni, Valentini, Valli Casadei. Allenatore: Cevoli Arbitro: Palombo di Rimini Marcatori: 30’ El Shazly (C); 88’ Zannoni (P) rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
