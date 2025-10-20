Coltelli nelle scuole di Napoli Carabinieri con i metal detector per prevenire l’introduzione negli istituti
L’episodio è emerso solo dopo qualche giorno. All’Istituto Morano di Caivano, tre ragazzi tra i 13 e i 14 anni sono stati trovati in possesso di coltelli durante l’orario scolastico. Il personale ha notato un comportamento insolito, ha agito con fermezza e ha coinvolto immediatamente le forze dell’ordine. Le armi sono state sequestrate e i minori riaffidati alle rispettive famiglie. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Coltelli a scuola a Caivano: a 13 anni armati nel Parco Verde. L'allarme della preside fa scattare il blitz: Sabato mattina, Istituto Scolastico "Morano", cuore pulsante del Parco Verde di Caivano. La dirigente scolastica nota qualcosa che non va, tre ragazzini so - facebook.com Vai su Facebook
Troppi coltelli tra i banchi: scatta il piano metal detector nelle scuole di Napoli - Scatta a Napoli e provincia il piano del comando provinciale dei Carabinieri ... Si legge su gazzettadelsud.it
Caivano, Parco Verde, coltelli a scuola. La dirigente chiama i carabinieri: 3 minori segnalati alla Procura - Tre studenti di 13 e 14 anni trovati con armi in tasca all’istituto Morano. Scrive ilcrivello.it