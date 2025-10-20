Coltelli a scuola paura al Parco Verde di Caivano | segnalati tre minorenni
Due 13enni e un 14enne fermati all’istituto “Morano” al Parco Verde di Caivano. Armi sequestrate dai carabinieri, i ragazzi affidati ai genitori. Ancora un episodio inquietante nelle scuole dell’hinterland napoletano. Tre ragazzini – due di 13 anni e un terzo di 14 – sono stati trovati in possesso di coltelli all’interno dell’istituto scolastico Morano, al . 🔗 Leggi su 2anews.it
