Due 13enni e un 14enne fermati all’istituto “Morano” al Parco Verde di Caivano. Armi sequestrate dai carabinieri, i ragazzi affidati ai genitori. Ancora un episodio inquietante nelle scuole dell’hinterland napoletano. Tre ragazzini – due di 13 anni e un terzo di 14 – sono stati trovati in possesso di coltelli all’interno dell’istituto scolastico Morano, al . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Coltelli a scuola, paura al Parco Verde di Caivano: segnalati tre minorenni