Colpo nella boutique di orologi in centro spaccata e fuga nella notte
Un colpo a segno nel pieno centro di Mestre. I ladri sono entrati durante la notte nella boutique Rc Orologi, in via Poerio, hanno rubato merce di valore e se ne sono andati. Tutto in un paio di minuti. La scena è stata immortalata dalle telecamere interne del negozio, le cui immagini mostrano il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Milano, rapinano turista di un orologio da 300mila euro: arrestati ragazzini già denunciati per un altro colpo - Milano, 28 agosto 2025 – Nel mirino gli orologi di lusso, due ragazzini, presunti minorenni, sono stati arrestati per due rapine commesse nei confronti di due turiste straniere in centro a Milano tra ... Secondo ilgiorno.it
Orologi per 260mila euro, rapinati in centro due turisti - Perché, nonostante l'indubbiamente accresciuta presenza delle forze dell'ordine nelle vie e nelle piazze, non c'è giorno in cui i ... Si legge su ilgiornale.it
Due turisti rapinati dell'orologio di lusso in centro a Milano - Due turisti stranieri sono stati rapinati ieri pomeriggio in centro a Milano dei propri orologi di lusso, per un valore totale di 260mila dollari. Riporta ansa.it