Colpo in pieno giorno al Louvre Lo specchio di un Paese a pezzi
Quello che è accaduto a Parigi - il furto dei gioielli di Napoleone al Louvre - per noi italiani, che da sempre ci sentiamo cugini, se non fratelli, del popolo francese, è fonte di immenso dolore. Ma, fatichiamo a nasconderlo, anche motivo di sottilissimo compiacimento. Lo confessiamo: vedere quella nazione di galletti, tutta cresta e risolini, umiliata di fronte al mondo come poche altre volte nella Storia non ha prezzo. Dalla Grandeur alla Petitesse. Per un Paese come l'Italia, che fa i salti mortali per cercare di stare in piedi fra stipendi fermi da anni, aumento del costo della vita, sanità allo stremo, scuola in difficoltà e altri guai sparsi qua e là, constatare che la République sta persino peggio di noi è impagabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sette minuti. Tre banditi arrivati e fuggiti in scooter. Armati con piccole motoseghe e incappucciati. L'ingresso con un montacarichi da traslochi. In pieno giorno. Con la struttura piena di visitatori. Da film la dinamica del colpo al Museo del Louvre di Parigi.
Colpo in pieno giorno al Louvre: ladri rubano i gioielli della Corona francese - Il 18 ottobre in pieno giorno, ladri armati di utensili elettrici hanno fatto irruzione nel Louvre, impiegando appena sette minuti per impossessarsi di alcuni degli inestimabili gioielli della corona
Solo sette minuti per il colpo al Louvre: una scala, una smerigliatrice e due gilet colorati sono bastati a 4 ladri per beffare la Francia - La ricostruzione di cosa è accaduto e il punto sulle indagini.
Colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Il montacarichi, le finestre rotte, la fuga in scooter - Il ministro dell'Interno: "Portati via pezzi dal valore inestimabile, è successo tutto in 7 minuti".