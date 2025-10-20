colpo in pieno giorno al louvre lo specchio di un paese a pezzi

Quello che è accaduto a Parigi - il furto dei gioielli di Napoleone al Louvre - per noi italiani, che da sempre ci sentiamo cugini, se non fratelli, del popolo francese, è fonte di immenso dolore. Ma, fatichiamo a nasconderlo, anche motivo di sottilissimo compiacimento. Lo confessiamo: vedere quella nazione di galletti, tutta cresta e risolini, umiliata di fronte al mondo come poche altre volte nella Storia non ha prezzo. Dalla Grandeur alla Petitesse. Per un Paese come l'Italia, che fa i salti mortali per cercare di stare in piedi fra stipendi fermi da anni, aumento del costo della vita, sanità allo stremo, scuola in difficoltà e altri guai sparsi qua e là, constatare che la République sta persino peggio di noi è impagabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

