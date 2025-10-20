Colpo di scena su Canale 5 | La forza di una Donna anticipata per lasciare spazio Quando inizia
Colpo di scena nel pomeriggio di Canale 5: da lunedì 20 ottobre, la soap turca La forza di una donna sarà anticipata alle 15:45, cambiando di nuovo orario dopo settimane di spostamenti. La decisione, confermata dai nuovi palinsesti Mediaset, mira a ridare stabilità alla programmazione e a recuperare parte degli ascolti persi a causa dei tagli e dei continui cambi di fascia. Un nuovo tentativo, dunque, per riportare Bahar e la sua famiglia al centro del pomeriggio italiano. Il nuovo orario arriva dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando i fan avevano protestato per le puntate “mini” da appena 15-20 minuti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
