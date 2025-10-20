Colpo di scena a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Si parla delle inchieste che si intrecciano sul caso di Garlasco, da quella che vede indagato Andrea Sempio per omicidio in concorso e quella che indaga sulla presunta corruzione. Mentre il conduttore sta intervistando Massimo Lovati, ormai ex legale di Sempio, l'avvocato di Andrea Stasi, Antonio de Rensis spiazza tutti affermando che deve andare via improvvisamente. "Raramente si incontra un gentlemen come l'avvocato De Rensis, se lei si alza adesso vuol dire che c'è un motivo che io non conosco, ne prendo atto - commenta il conduttore - Sicuramente cercheremo di capire perché questo è successo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Colpo di scena da Giletti: De Rensis si alza e lascia lo studio. Il motivo