Colpo al Louvre l’IA rafforza la sicurezza nei musei italiani

Lo scatto del mattino a Parigi ha riacceso una domanda che brucia: quanto sono protetti i nostri tesori? Dall'Italia arriva una risposta ferma. La voce di Luca Mercuri, dirigente della Direzione generale Musei del Ministero della Cultura, invita a guardare avanti: priorità assoluta alla sicurezza, anche con l'uso dell'intelligenza artificiale. L'urgenza dopo Parigi Il colpo .

