Colpo al Louvre la banda potrebbe accontentarsi di 200 mila euro per il bottino Gli esperti | Finirà nella teca di un oligarca russo

«Dio me l?ha data e guai a chi me la tocca». Esattamente 220 anni dopo che Napoleone pronunciò questa frase autoincoronandosi Re d?Italia, quattro ladri hanno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Colpo al Louvre, la banda potrebbe accontentarsi di 200 mila euro per il bottino. Gli esperti: «Finirà nella teca di un oligarca russo»

n questo video girato da un turista si vedono i gioielli di inestimabile valore esposti al Museo del Louvre di Parigi prima che venissero rubati durante il colpo avvenuto domenica 19 ottobre nel celebre museo. Risalenti all’epoca imperiale francese, includono la - facebook.com Vai su Facebook

Spettacolare colpo al Louvre: rubati gioielli di Napoleone e dell'Imperatrice, valore inestimabile - X Vai su X

Colpo al Louvre, la banda potrebbe accontentarsi di 200 mila euro per il bottino. Gli esperti: «Finirà nella teca di un oligarca russo» - Esattamente 220 anni dopo che Napoleone pronunciò questa frase autoincoronandosi Re d’Italia, quattro ladri ... Come scrive ilmattino.it

Solo sette minuti per il colpo al Louvre: una scala, una smerigliatrice e due gilet colorati sono bastati a 4 ladri per beffare la Francia - La ricostruzione di cosa è accaduto e il punto sulle indagini. Si legge su europa.today.it

Colpo clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Il montacarichi, le finestre rotte, la fuga in scooter - Il ministro dell’Interno: “Portati via pezzi dal valore inestimabile, è successo tutto in 7 minuti”. Si legge su msn.com