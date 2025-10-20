Colpo a mano armata in banca per il rapinatore seriale divieto di ritorno a Caprarola

Divieto di ritorno a Caprarola per l'uomo che ha rapinato una banca a Caprarola. L'episodio risale al 19 agosto, quando il 40enne è entrato nella filiale della Banca Lazio Nord del paese e ha puntato alla gola di un addetto allo sportello la lama di un coltello a serramanico di grosse dimensioni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

