Colpito al volto durante una lite | 19enne trasportato in ospedale in codice giallo

Tempo di lettura: < 1 minuto Un ragazzo di 19 anni di Apice sarebbe stato aggredito nella serata di domenica da un gruppo di quattro persone. L’episodio, ancora tutto da chiarire, si sarebbe verificato nei pressi dell’abitazione del giovane, mentre quest’ultimo si trovava all’interno della propria auto in compagnia di un amico. Il giovane è stato trasportato all’ ospedale Fatebenefratelli di Benevento in codice giallo, riportando un colpo al volto, dolore al petto e escoriazioni al gomito destro. La dinamica dei fatti non sarebbe ancora del tutto chiara. Da una prima ricostruzione, l’episodio potrebbe essere collegato a un precedente intervento della radiomobile avvenuto ad Apice alcune ore prima — forse per una rissa o un tentativo di furto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpito al volto durante una lite: 19enne trasportato in ospedale in codice giallo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questa è una notizia che fa gelare il sangue. L’autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket è morto colpito in pieno volto da un mattone tirato da dei presunti “tifosi” dopo la partita con Rieti. Il pullman è stato letteralmente assaltato sulla superstrada Rieti-Ter - facebook.com Vai su Facebook

L'uomo che ha colpito al volto, poi ricostruito, Lucia Regna è stato condannato per lesioni, ma non per maltrattamenti. Nella sentenza di primo grado si diceva che lei non era attendibile e che i sentimenti dell'uomo erano comprensibili - X Vai su X

Ambulanza e carabinieri alla sagra del paese: 38enne colpito al volto da un 62enne, è grave - Lite violenta alla sagra di Fontigo: un uomo ferito trasportato in ospedale, tre uomini coinvolti e indagini in corso. Da nordest24.it

Giugliano, aggredisce e colpisce la compagna al volto: arrestato 54enne - Nel primo pomeriggio di ieri, la polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Segnala msn.com

Ballao, aggredisce il padre durante una lite: arrestato un 35enne - Secondo la ricostruzione, durante una lite scoppiata per futili motivi, l’uomo avrebbe minacciato il padre ... Si legge su cagliaripad.it