Colpi di pistola e due morti in Slovenia | possibile omicidio suicidio

Un possibile omicidio suicidio, in cui i contorni devono essere ancora chiariti, si è consumato stamattina in Slovenia. È successo oggi, lunedì 20 ottobre, poco prima delle 7 a San Pietro del Carso, in via Kolodvorska, dove sono stati trovati morti un uomo e una donna. Lo conferma la polizia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

