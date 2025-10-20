Colpi di pistola e due morti in Slovenia | possibile omicidio suicidio

Triesteprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un possibile omicidio suicidio, in cui i contorni devono essere ancora chiariti, si è consumato stamattina in Slovenia. È successo oggi, lunedì 20 ottobre, poco prima delle 7 a San Pietro del Carso, in via Kolodvorska, dove sono stati trovati morti un uomo e una donna. Lo conferma la polizia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

colpi pistola due mortiDramma a San Benedetto del Tronto, un colpo di pistola alla moglie e poi l'arma contro sé stesso: omicidio-suicidio - Un colpo di pistola per uccidere la compagna e subito dopo un altro dopo avere rivolto l’arma contro se stesso: sono morti così due ottantenni, ex infermieri, di San Benedetto del Tronto. Lo riporta affaritaliani.it

colpi pistola due mortiAscoli Piceno, anziano spara alla moglie poi si toglie la vita - Un colpo di pistola per uccidere la compagna e subito dopo un altro dopo avere rivolto l'arma contro se stesso: sono morti cosi' due ottantenni, ex infermieri, di San Benedetto del Tronto. Come scrive msn.com

colpi pistola due morti80enni trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio - suicidio l'ipotesi più accreditata per la morte di due 80enni di San Benedetto del Tronto, rinvenuti in casa con ferite d'arma da fuoco ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Colpi Pistola Due Morti