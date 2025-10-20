Colpaccio Il Mezzolara si prende il derby

Se l’è aggiudicato il Mezzolara di Nicola Zecchi l’attesissimo derby di alta classifica del girone B andato in scena sul campo del Castenaso di Fabio Rizzo: sotto 1-0 per un gol di Xhuveli, il team budriese è riuscito a ribaltarla fino al 3-1 finale grazie al pareggio di Derjai e alla successiva doppietta firmata da Battisti. Grazie a questo successo, il Mezzolara si trova ora al secondo posto, a quota 16, a pari-merito con il Futball Cava Ronco, e a due lunghezze di distacco dalla capolista Ars Et Labor (ex Spal) che, ieri pomeriggio, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio, ha guastato, con un netto 4-0, l’esordio del nuovo tecnico Fabio Malaguti sulla panchina dell’ Osteria Grande (che in settimana, dopo la sconfitta di Pietracuta, ha interrotto il rapporto con Giangiacomo Geraci). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

