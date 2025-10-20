Colori musica e spiriti | il Messico rivive sul lago di Castel Volturno

Un viaggio nella cultura messicana tra magia, musica e nuove esperienze per celebrare l’ “ amor más allá de la muerte ” che si terrà fino al 2 novembre 2025, torna da Umoya – Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno – il Día de los Muertos – Villaggio di Coco. Un evento che celebra la vita oltre la morte in un’esplosione di colori, tradizioni e spettacoli ispirati alla più iconica delle festività messicane. Un’esperienza unica, prodotta in collaborazione con Materya, laboratorio creativo di allestimenti e scenografie. Una manifestazione che ha ottenuto il patrocinio del Consolato del Messico e della Comunità Messicana a Napoli, confermato anche quest’anno dopo il riconoscimento ricevuto nella passata edizione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it