Colombia Trump | Gustavo Petro un pazzo con problemi mentali Bogotá? Macchina per produrre droga attesi oggi dazi contro narcoterrorismo - VIDEO

La scorsa settimana il Segretario Pete Hegseth annunciava una nuova "operazione letale" contro un'imbarcazione affiliata al cartello della droga colombiana. Il presidente Petro era intervenuto denunciando l'attacco: "L'imbarcazione era di pescatori onesti" "La Colombia è una macchina per la p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Colombia, Trump: "Gustavo Petro un pazzo con problemi mentali, Bogotá? Macchina per produrre droga", attesi oggi dazi contro narcoterrorismo - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

#Juorno #Trump accusa #Petro di essere il leader dei #narcotrafficanti: gli #StatiUniti sospendono tutti gli aiuti alla #Colombia - X Vai su X

Il leader progressista colombiano Gustavo Petro ha nuovamente criticato il presidente statunitense Donald Trump, bollandolo come “complice di un genocidio”. “Non merita altro che carcere”, ha aggiunto, per il suo ruolo nella crisi di Gaza. L’affondo è stato pr - facebook.com Vai su Facebook

Trump ha sospeso gli aiuti alla Colombia, dopo che il presidente colombiano ha detto che gli attacchi statunitensi nei Caraibi sono omicidi - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha definito come «omicidi» gli attacchi statunitensi contro le barche sospettate di trasportare stupefacenti illegali nel mar dei Caraibi: il presidente degli St ... Come scrive ilpost.it

Trump attacca la Colombia, taglia aiuti e sul presidente commenta: 'Petro narcos' - Sale la tensione tra gli Stati Uniti e la Colombia con Donald Trump che ha accusato il presidente di essere "il leader dei narcotrafficanti" e annunciato lo stop di tutti gli aiuti americani a Bogotà. Scrive ansa.it

"Sei un leader del narcotraffico". Trump accusa il presidente della Colombia - Per Trump, Gustavo Petro è "un leader del narcotraffico illegale" che "incoraggia la produzione massiccia di droga" in tutta la ... Scrive huffingtonpost.it