Colombia Trump | Gustavo Petro un pazzo con problemi mentali Bogotá? Macchina per produrre droga attesi oggi dazi contro narcoterrorismo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa settimana il Segretario Pete Hegseth annunciava una nuova "operazione letale" contro un'imbarcazione affiliata al cartello della droga colombiana. Il presidente Petro era intervenuto denunciando l'attacco: "L'imbarcazione era di pescatori onesti" "La Colombia è una macchina per la p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

colombia trump gustavo petro un pazzo con problemi mentali bogot225 macchina per produrre droga attesi oggi dazi contro narcoterrorismo video

© Ilgiornaleditalia.it - Colombia, Trump: "Gustavo Petro un pazzo con problemi mentali, Bogotá? Macchina per produrre droga", attesi oggi dazi contro narcoterrorismo - VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

colombia trump gustavo petroTrump ha sospeso gli aiuti alla Colombia, dopo che il presidente colombiano ha detto che gli attacchi statunitensi nei Caraibi sono omicidi - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha definito come «omicidi» gli attacchi statunitensi contro le barche sospettate di trasportare stupefacenti illegali nel mar dei Caraibi: il presidente degli St ... Come scrive ilpost.it

colombia trump gustavo petroTrump attacca la Colombia, taglia aiuti e sul presidente commenta: 'Petro narcos' - Sale la tensione tra gli Stati Uniti e la Colombia con Donald Trump che ha accusato il presidente di essere "il leader dei narcotrafficanti" e annunciato lo stop di tutti gli aiuti americani a Bogotà. Scrive ansa.it

colombia trump gustavo petro"Sei un leader del narcotraffico". Trump accusa il presidente della Colombia - Per Trump, Gustavo Petro è "un leader del narcotraffico illegale" che "incoraggia la produzione massiccia di droga" in tutta la ... Scrive huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Colombia Trump Gustavo Petro