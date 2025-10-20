Cologno donna di 57 anni investita da un autobus | sospesa l’ultima corsa per Crema
Cologno. Stava per imboccare via Bergamo da via Circonvallazione e dirigersi verso Crema, dove avrebbe poi raggiunto il capolinea, l’autobus di Autoguidovie che, nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre, ha investito una donna di 57 anni in prossimità di Porta Rocca. Stando alle prime informazioni raccolte, il pedone, classe 1968, si trovava sulla strada quando l’autobus di passaggio non avrebbe potuto fare nulla per evitarlo. Si trattava dell’ultima corsa per Crema: a bordo c’era un gruppetto di ragazzi diretto proprio in città. Immediati i soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
