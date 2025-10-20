Collescipoli tentativo di furto alla chiesa di Santo Stefano | Potenziare i sistemi di videosorveglianza
Ennesimo episodio legato a furti e vandalismo nel borgo di Collescipoli. Nella notte tra giovedì 16 ottobre e venerdì 17 ignoti hanno tentato di forzare il portone centrale della chiesa altomedievale di Santo Stefano, un monumento unico risalente al 1089. I malintenzionati, approfittando del buio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
