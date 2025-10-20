Colleferro Tutto pronto per il 2° Concorso Lirico Internazionale Città di Colleferro Le iscrizioni scadono 26 Ottobre

Cronachecittadine.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Scade il 26 Ottobre il termine ultimo per presentare l’iscrizione al 2° Concorso Lirico InternazionaleCittà di Colleferro”. L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro tutto pronto per il 2176 concorso lirico internazionale citt224 di colleferro le iscrizioni scadono 26 ottobre

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Tutto pronto per il 2° Concorso Lirico Internazionale “Città di Colleferro”. Le iscrizioni scadono 26 Ottobre

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Tutto Pronto 2176