Colleferro Si è spento all’età di 81 anni il grande amico Roberto Corona Le esequie Martedì 21 Ottobre alle ore 15 nella Chiesa Madre di Santa Barbara

Colleferro. Si è spento, all'età di 81 anni, il grande amico Roberto Corona. Le esequie Martedì 21 Ottobre alle ore 15 nella Chiesa Madre di Santa Barbara

