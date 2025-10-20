Colina gli alimenti che contengono questo nutriente chiave per la salute del sistema nervoso
Non è una vitamina, né un minerale, ma senza di lei cervello e fegato non funzionerebbero come dovrebbero. La colina è il piccolo segreto dell’equilibrio psicofisico che pochi conoscono, ma che tutti dovremmo riscoprire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
News recenti che potrebbero piacerti
Quando parliamo di Alzheimer la prevenzione inizia a tavola: le uova, ricche di colina per memoria e apprendimento; gli MCT8, energia pulita per il cervello; i mirtilli, potenti antiossidanti che nutrono i neuroni. Tre cibi semplici che possono diventare alleati pre - facebook.com Vai su Facebook
Colina, gli alimenti che contengono questo nutriente chiave per la salute del sistema nervoso - Non è una vitamina, né un minerale, ma senza di lei cervello e fegato non funzionerebbero come dovrebbero. Lo riporta vanityfair.it
Alimenti che Fanno Bene in Allattamento - Dal pane integrale all'avena, una dieta equilibrata offre sostegno ... Secondo microbiologiaitalia.it
Quante uova si possono mangiare a settimana? I consigli dell’esperto - Le uova sono un alimento nutriente ma controverso. Come scrive dilei.it