Non è una vitamina, né un minerale, ma senza di lei cervello e fegato non funzionerebbero come dovrebbero. La colina è il piccolo segreto dell’equilibrio psicofisico che pochi conoscono, ma che tutti dovremmo riscoprire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Colina, gli alimenti che contengono questo nutriente chiave per la salute del sistema nervoso