Colin Spivey vince a 91 anni la medaglia d'oro negli 800 metri | stampa l'avversario sul traguardo
Il 91enne Colin Spivey ha compiuto una grande impresa ai Campionati Europei Master di Madeira, nella categoria M90, ovvero dai 90 anni in su, rimontando in maniera imperiosa sul rettilineo finale per vincere la medaglia d'oro negli 800 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
