Coletta un rimpianto? Primo gol dell’ex Roma con la squadra B del Benfica
Un calciomercato sicuramente intenso quello che la Roma ha condotto in estate, fatto di colpi importanti ma anche di molti rimpianti, soprattutto per un attacco che non ha le sembianze sperate da Gasperini (si punta Zirkzee per gennaio ). L’unica operazione dell’ultimo giorno della sessione estiva è stata la cessione di Federico Coletta al Benfica, uno dei tanti giovani che si erano messi in mostra nella Primavera di Falsini. Lo stesso ex tecnico dei baby giallorossi, un mesetto in fa, si era detto sorpreso di vedere il club decidere di non puntare sul centrocampista classe 2007, che dopo le ottime impressioni date ha anche trovato il suo primo gol con la squadra B del suo nuovo club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
