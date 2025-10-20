Colapinto rischia di essere licenziato da Briatore dopo aver disobbedito all'ordine di Alpine in F1

Franco Colapinto ignora un ordine di squadra e supera Gasly al GP degli Stati Uniti. La mossa fa infuriare l'Alpine e mette a rischio il suo futuro in F1 sotto la gestione Briatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

