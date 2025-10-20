Coesione il Rapporto Ue 2025 | 47 milioni di europei al freddo
Roma, 20 ottobre 2025 – I finanziamenti dell'Unione europea per lo sviluppo regionale hanno da tempo favorito la convergenza economica, con regioni e città che cogestiscono progetti, attuano oltre il 70% delle politiche europee e gestiscono i due terzi della spesa pubblica. Questo è il primo fondamentale dato che emerge dal sesto Rapporto annuale sullo stato delle regioni e delle città, presentato la scorsa settimana a Bruxelles. Dal report – accompagnato da un sondaggio, commissionato dal CdR e condotto da Ipsos, sulle preferenze di politici locali e regionali nei confronti dell’Ue – emerge in buona sostanza la richiesta da parte dei territori di proseguire con un approccio decentralizzato e di prossimità in termini di politiche di coesione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
