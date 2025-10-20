Ma è giusto alzare le tasse alle banche in ragione del fatto che fanno troppi profitti? Intorno a questo quesito di questi tempi molti analisti e politici si sono esercitati per via della nuova manovra. Il dibattito si è concentrato sulla questione se attivare o meno una tassazione sui cosiddetti extraprofitti degli istituti. In linea generale e perciò il ragionamento vale per tutti non è mai una buona cosa quando la mano pubblica si insinua nelle tasche dei privati. Si tratta di un cedimento rispetto ai principi della cultura liberale. Detto ciò, nel caso delle banche la vicenda si complica per il semplice motivo che gli istituti di credito in più occasioni non hanno mancato di domandare il soccorso allo Stato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coerenza in filiale