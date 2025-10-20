Cnpr Forum | più lavoro ma meno crescita un paradosso italiano
“L'occupazione è aumentata, ma negli ultimi tre anni la crescita ha riguardato soprattutto gli over 50: persone che, in molti casi, sarebbero dovute andare in pensione ma non hanno potuto farlo a causa dello smantellamento delle misure di anticipo pensionistico. Non si registrano incrementi tra i giovani e le fasce d'età fino ai 49 anni. Gran parte dei nuovi posti di lavoro è concentrata in settori a bassa produttività e con salari modesti: per questo cresce l'occupazione, ma non l'economia, che rimane ferma, con un PIL destinato a chiudere il 2025 con una crescita limitata allo 0,5%. Le prospettive per i prossimi anni non sono migliori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
LUNEDÌ 20 OTTOBRE ORE 17 Torna l'appuntamento settimanale targato CNPR. Ogni settimana un nuovo tema da affrontare relativo ad economia, previdenza e lavoro. PIÙ LAVORO, MENO CRESCITA: IL PARADOSSO ITALIANO, COME R - facebook.com Vai su Facebook
Cnpr forum: Sicurezza sul lavoro, controlli rigorosi sui luoghi sensibili - “Ho presentato un disegno di legge sulle verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici nei settori sanitario, ambientale e nei luoghi a rischio di esplosione, dove manca una disciplina univoca ... Come scrive ilgiornale.it
Cnpr forum, quale futuro per la professione del commercialista? - Sono le parole di Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati, nel corso del Cnpr Forum speciale, ... Si legge su msn.com
Cnpr forum, la spinta della transizione energetica per il rilancio dell’economia - Sala (FI): "Italia in grado di far fronte alla richiesta" D'Alfonso (PD): "Neutralità climatica è priorità" Colucci (NM): "Servono modifiche a livello ... Come scrive sciscianonotizie.it