Club criticato sul caso Postecoglou

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Nottingham Forest è alla ricerca del terzo allenatore della stagione. (Foto di Cameron SmithGetty Images) Nel fine settimana, il Nottingham Forest ha deciso di esonerare Ange Postecoglou, in carica solo da 39 giorni. L’ex allenatore del Tottenham è stato esonerato pochi minuti dopo la sconfitta per 3-0 contro il Chelsea, ponendo così fine ad un periodo difficile al City Ground. Postecoglou è diventato il secondo allenatore forestale ad essere esonerato in questa stagione, dopo Nuno Espirito Santo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

