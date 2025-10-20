Click day per il bonus patente fondi esauriti in poche ore A cosa serve il contributo andato a ruba e come si può utilizzare

È partito oggi alle 12 il click day per il bonus patente autotrasporto, e i buoni sono terminati in poche ore. «Sarà possibile fare nuove richieste nel caso in cui i buoni vengano annullatirevocati», è l’avviso che accoglie i nuovi utenti sulla piattaforma dedicata. La misura è un aiuto ai giovani che vogliono iniziare a lavorare su strada. Il contributo è infatti destinato a maggiorenni under 35, ed è utilizzabile per prendere le patenti di tipo C e D che servono al trasporto merci e persone. Lo stanziamento complessivo previsto per quest’ultima tranche era di 4,7 milioni di euro, come stabilito da un decreto del governo Draghi di giugno 2022. 🔗 Leggi su Open.online