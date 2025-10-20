Click day per il bonus patente fondi esauriti in poche ore A cosa serve il contributo andato a ruba e come si può utilizzare
È partito oggi alle 12 il click day per il bonus patente autotrasporto, e i buoni sono terminati in poche ore. «Sarà possibile fare nuove richieste nel caso in cui i buoni vengano annullatirevocati», è l’avviso che accoglie i nuovi utenti sulla piattaforma dedicata. La misura è un aiuto ai giovani che vogliono iniziare a lavorare su strada. Il contributo è infatti destinato a maggiorenni under 35, ed è utilizzabile per prendere le patenti di tipo C e D che servono al trasporto merci e persone. Lo stanziamento complessivo previsto per quest’ultima tranche era di 4,7 milioni di euro, come stabilito da un decreto del governo Draghi di giugno 2022. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Partirà lunedì 20 ottobre 2025 alle ore 12 il nuovo click day per ottenere il bonus patente fino a 2.500 euro, una misura del Ministero dei Trasporti pensata per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo dell’autotrasporto, un settore da anni in difficoltà per la care - facebook.com Vai su Facebook
Bonus patente 2025, al via il click day: contributi fino a 2.500 euro, ecco come ottenerli #patente #bonus #20ottobre - X Vai su X
Bonus Patente: al via il click day per ottenere fino a 2.500 euro - Parte la corsa al voucher per i giovani tra 18 e 35 anni che vogliono diventare autisti di mezzi pesanti o autobus. Segnala panorama.it
Bonus patente 2025, click day al via: contributo fino a 2.500 euro. Ecco come fuziona e come richiederlo - Dalle ore 12 di oggi, lunedì 20 ottobre, è infatti possibile presentare domanda per ottenere il contributo fino a 2. Da msn.com
Click day per il bonus patente 2025: come fare domanda - È iniziato il bonus patente 2025 con il nuovo click day: contributi per giovani autisti, domande online sul portale MIT fino a esaurimento fondi disponibili. Come scrive notizie.it