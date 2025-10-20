Claudio Saitta in Live Band | il concerto all’Auditorium Rai

Palermotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 ottobre alle 21 l’Auditorium di Rai Sicilia ospiterà Claudio Saitta nel concerto "Live band". Nel suo repertorio le chitarre intrecciano un dialogo con elementi digitali e strumenti classici, creando un suono ricco e stratificato che fonde la potenza del rock, l’estetica essenziale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Claudio Saitta in “Live Band”: il concerto all’Auditorium Rai - Il 25 ottobre alle 21 l’Auditorium di Rai Sicilia ospiterà Claudio Saitta nel concerto “Live band”. Riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Claudio Saitta Live Band