Claudio Saitta in Live Band | il concerto all’Auditorium Rai
Il 25 ottobre alle 21 l’Auditorium di Rai Sicilia ospiterà Claudio Saitta nel concerto "Live band". Nel suo repertorio le chitarre intrecciano un dialogo con elementi digitali e strumenti classici, creando un suono ricco e stratificato che fonde la potenza del rock, l’estetica essenziale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
