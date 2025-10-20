Claudio Durigon | La nostra è una manovra sociale
Il sottosegretario leghista: «Le critiche di Pd e M5s sono staccate dalla realtà. Se Landini continua con le sue uscite, governeremo altri dieci anni. Adesso le aziende devono fare la loro parte e alzare i salari». 🔗 Leggi su Laverita.info
Il sottosegretario Claudio Durigon ha fatto visita alla sede dell’Autorità Portuale di Napoli in concomitanza con il recente insediamento del nuovo commissario straordinario Eliseo Cuccaro, scelto dal ministro Salvini per guidare l’Autorità di Sistema Portuale de - facebook.com Vai su Facebook
Claudio DURIGON, Vicesegretario federale, sottosegretario al Lavoro - Senatore > VENERDÌ 17 OTTOBRE ore 07:40 a "Radio Anch'io" (Rai Radio 1) Streaming: https://raiplaysound.it/radio1 | Tw: @radioanchio #radioanchio - X Vai su X
Durigon: "Salario minimo per legge a 9 euro è imposizione al basso, la svilisce contrattazione" - "Il salario minimo per legge a 9 euro non va bene perché sono un imposizione al basso verso una possibile trattativa. Riporta msn.com
Claudio Durigon (Lega): “In pensione a 64 anni, troveremo le risorse” - “Credo che i 64 anni possano diventare la vera soglia di libertà pensionistica. blitzquotidiano.it scrive
Regionali, intervista a Claudio Durigon: «In Campania è possibile vincere» - Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega, le Regionali si avvicinano ma mancano ancora i nomi in Veneto, Puglia e Campania. Riporta ilmattino.it