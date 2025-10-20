Classifica serie A 7ª giornata | il Milan guida il mucchio selvaggio

Mondouomo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 ottobre si chiude la 7ª giornata di serie A con Cremonese-Udinese, ma il weekend calcistico ha già regalato risultati a sorpresa. A sorridere sono le due milanesi: il Milan, battendo a fatica la Fiorentina, ritrova il primato solitario nella classifica serie A. L’Inter sbanca l’Olimpico giallorosso e rientra definitivamente nel gruppone di testa, un vero “mucchio selvaggio” dove ci sono anche Napoli, Roma e, un po’ più dietro, il Bologna. Perde pericolosamente terreno dalle prime la Juventus che cade a Como. Classifica serie A, il Milan ritrova il primato Il Milan coglie 3 punti d’oro contro la Fiorentina L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

classifica serie a 7170 giornata il milan guida il mucchio selvaggio

© Mondouomo.it - Classifica serie A, 7ª giornata: il Milan guida il “mucchio selvaggio”

Contenuti che potrebbero interessarti

classifica serie 7170 giornataRisultati Serie A, classifica/ Inter corsara a Roma, Napoli ko! Diretta gol live score (oggi 18 ottobre 2025) - Risultati Serie A, classifica: tra gli anticipi della settima giornata c'è Roma Inter, il Napoli invece va a giocare sul campo del Torino. Da ilsussidiario.net

classifica serie 7170 giornataLa classifica di Serie A dopo la domenica: Milan primo davanti di un punto a tre squadre, Fiorentina ultima - Il Milan batte la Fiorentina in rimonta grazie alla doppietta di Rafael Leao: il portoghese ha prima pareggiato con un destro secco da fuori e poi ha trasformato il rigore guadagnato da Gimenez ... Secondo milannews.it

classifica serie 7170 giornataRisultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite per la 7^ giornata (oggi 19 ottobre 2025) - Risultati Serie A, classifica: sono Como Juventus e Milan Fiorentina ad aprire e chiudere la domenica dedicata alla settima giornata. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Classifica Serie 7170 Giornata