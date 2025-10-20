Classifica film al botteghino 13 ottobre – 19 ottobre

Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 13 ottobre al 19 ottobre. 1 Tre ciotole. Regia: Isabel Coixet Cast: Giorgio Colangeli, Sofia D’Elia, Marco Gregorio Pulieri, Aisha Meki Drammatico, Spagna, Italia 2025, 120 min. 2 Una battaglia dopo l’altra. Regia: Paul Thomas Anderson Cast: Shayna McHayle, Starletta DuPois, Brooklyn Demme, Paul Grimstad Drammatico, Thriller, Stati Uniti 2025, 161 min. 3 After the Hunt – Dopo la caccia. Regia: Luca Guadagnino Cast: Thaddea Graham, Lio Mehiel, Will Price (II), Christine Dye Thriller, Drammatico, Stati Uniti, Italia 2025, 139 min. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

