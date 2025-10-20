Classico o creativo? Nasce concorso per il miglior panettone della Toscana

Firenze, 20 ottobre 2025 – Classico o creativo? Tradizione o innovazione? Dopo il successo del concorso per la migliore colomba artigianale lo scorso aprile, al via la prima edizione del concorso regionale "Bona" per decretare il migliore panettone della Toscana. L’iniziativa è aperta a tutti i pasticcieri e panifici artigianali, pasticcieri e panettieri indipendenti che svolgono la loro attività in Toscana: un’opportunità unica per i professionisti del settore di dimostrare il proprio talento e celebrare l’arte della pasticceria artigianale. Per partecipare è necessario inviare una mail a bonaconcorsi@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it

