Civita di Russo presenta il suo libro Indomita a Tor Bella Monaca

Romatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 ottobre presso la sala Teatro di Tor Bella Monaca (via Bruno Cirino 5) verrà presentato “Indomita - la mia battaglia contro le mafie”, il libro di Civita di Russo, edito da Castelvecchi, col quale l'autrice testimonierà il prezzo pagato per aver difeso i collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

