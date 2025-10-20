Civita di Russo presenta il suo libro Indomita a Tor Bella Monaca
Martedì 28 ottobre presso la sala Teatro di Tor Bella Monaca (via Bruno Cirino 5) verrà presentato “Indomita - la mia battaglia contro le mafie”, il libro di Civita di Russo, edito da Castelvecchi, col quale l'autrice testimonierà il prezzo pagato per aver difeso i collaboratori di giustizia. 🔗 Leggi su Romatoday.it
