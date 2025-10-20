CityLife si trasforma | incantesimi dolcetti e parata dei cattivi
Una settimana intera di magia, giochi e creatività invaderà CityLife, tra gli Orti Fioriti e il CityLife Shopping District. Dal 25 ottobre al 2 novembre, laboratori, travestimenti e spettacoli pensati per i più piccoli – e non solo – trasformeranno gli spazi in un’esperienza da vivere insieme, con il tocco di SmartCityLife. Una settimana che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Anteprima di | “DRACULA - L’AMORE PERDUTO” | A seguire Lezione di Cinema con il regista Luc Besson e l’attrice Matilda De Angelis ?Domenica 26 ottobre, ore 12:00 CityLife Anteo Proiezione in ATMOS e in lingua originale con sottotitoli in italiano Il - facebook.com Vai su Facebook