City Angels | il monzese Adriano è l' angelo dell' anno

Monzatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un "super angelo" col basco blu al servizio dei deboli. È stato il monzese Adriano Marrelli, nome in codice "Jona", a portarsi a casa il riconoscimento come miglior angelo dell'anno dei City Angels. Operativo nella sezione monzese dei City Angels, il monzese è stato celebrato in occasione del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

