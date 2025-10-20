City Angels | il monzese Adriano è l' angelo dell' anno
Un "super angelo" col basco blu al servizio dei deboli. È stato il monzese Adriano Marrelli, nome in codice "Jona", a portarsi a casa il riconoscimento come miglior angelo dell'anno dei City Angels. Operativo nella sezione monzese dei City Angels, il monzese è stato celebrato in occasione del.
Monza Il Siap al raduno nazionale dei City Angels Presso il Teatro VILLORESI di Monza si è tenuto il raduno nazionale dei City Angels a cui ha partecipato il Siap con il Segretario Nazionale Enzo DELLE CAVE e la Segreteria Siap Monza e Brianza.
Due City Angels parlano e aiutano un senzatetto nel tunnel sotto la Stazione Centrale di Milano.
City Angels, tornano i corsi gratuiti di autodifesa: appuntamento al parco nei weekend, ecco tutte le date - Sapersi difendere da un'aggressione non è solo questione di forza fisica, ma soprattutto di consapevolezza psicologica.