Il Natale è il tempo della convivialità, dei profumi che riempiono la casa e del piacere di ritrovarsi attorno a una tavola imbandita. È il momento in cui cucinare diventa un gesto d’amore e condividere un piatto significa celebrare la famiglia, le amicizie e le tradizioni. In occasione del Natale 2025, Citterio ha scelto di portare sulle tavole delle feste una proposta capace di unire autenticità, gusto e semplicità: le Tagliette di Guanciale Citterio, pensate per chi ama cucinare e condividere. Sono realizzate con carni 100% italiane, con una nuova forma, più spessa, un taglio al coltello che valorizza ed esalta la bontà di ogni piatto e confezionati in un pratico formato da 90 grammi, perfetto per garantire la giusta quantità senza sprechi. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Citterio porta il guanciale a tavola: gusto autentico per un Natale da ricordare