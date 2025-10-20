Città più sostenibili ecco dove si vive meglio | Trento e Mantova al top

Periodicodaily.com | 20 ott 2025

(Adnkronos) – Città in affanno sulla sostenibilità. La classifica dei 106 capoluoghi di provincia stilata da Ecosistema Urbano, il report annuale di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, restituisce per il 2024 una fotografia in chiaroscuro. Ancora nessuna città raggiunge il punteggio del 100% e cala al 54,24% la media . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

