Città piena per i tanti eventi Da Chagall ai Monumenti aperti Dalle bici storiche ai vampiri Una domenica da tutto esaurito
Una domenica di ottobre baciata dal sole e caratterizzata dai tantissimi eventi che hanno riempito il centro storico e mezza città. Partiamo dai Diamanti, letteralmente presi d’assalto per la mostra ’Marc Chagall: testimone del suo tempo’, che solamente nei primi due giorni di apertura aveva fatto registrare oltre duemila visitatori (2.125 per la precisione), con file davanti all’ingresso. File – e numeri – che si sono ripetute anche ieri, fin dalla tarda mattinata, per quasi tutto il giorno. Un dato che testimonia il grande interesse e l’entusiasmo del pubblico, con numerosi gruppi organizzati provenienti da diverse province italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Giannetta Claudio. Antonio Maggio · Quanto sei bella Lecce. Lecce è una città meravigliosa, è piena di monumenti di epoca barocca, viene definita la capitale del Barocco. Il video mette in luce la Basilica di Santa Croce e Palazzo dei Celesini. 12 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Valle Bianca. Una camminata e tanti eventi - Giornata piena sabato prossimo nella “Valle Bianca”, la valle di Arni che ha dato il titolo al romanzo di Sirio Giannini. Scrive lanazione.it