Una domenica di ottobre baciata dal sole e caratterizzata dai tantissimi eventi che hanno riempito il centro storico e mezza città. Partiamo dai Diamanti, letteralmente presi d’assalto per la mostra ’Marc Chagall: testimone del suo tempo’, che solamente nei primi due giorni di apertura aveva fatto registrare oltre duemila visitatori (2.125 per la precisione), con file davanti all’ingresso. File – e numeri – che si sono ripetute anche ieri, fin dalla tarda mattinata, per quasi tutto il giorno. Un dato che testimonia il grande interesse e l’entusiasmo del pubblico, con numerosi gruppi organizzati provenienti da diverse province italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Città piena per i tanti eventi . Da Chagall ai Monumenti aperti. Dalle bici storiche ai vampiri. Una domenica da tutto esaurito