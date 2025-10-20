Città meno sostenibili Sud in affanno

Servizitelevideo.rai.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.10 Pubblicato da Legambiente il nuovo dossier Ecosistema Urbano, sulla qualità della vita nei 106 capoluoghi di provincia italiani. Nel complesso il punteggio di sostenibilità è in calo e resta forte il divario tra Nord e Sud. Sopra 75 punti sol tanto Trento e Mantova, che si aggiudicano così il primo e secondo posto in classifica; poi Bergamo in salita di 13 grazie a differenziata e ciclabili. Tutte al Nord le città in top 10. Prima del Sud Cosenza: 16esima (-3 posizioni). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Bando Investimenti Sostenibili 4.0: dal 20 maggio i contributi alle PMI del Sud - 0 – Bando 2025” rivolto alle PMI del Sud che adottano tecnologie innovative e green: le domande si possono inviare dal 20 ... Si legge su pmi.it

Sud Europa, la sfida degli investimenti sostenibili - Italia, Spagna, Grecia e Portogallo hanno ridotto negli ultimi anni il divario di investimento rispetto al ... Segnala repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Citt224 Meno Sostenibili Sud