Città meno sostenibili Sud in affanno

14.10 Pubblicato da Legambiente il nuovo dossier Ecosistema Urbano, sulla qualità della vita nei 106 capoluoghi di provincia italiani. Nel complesso il punteggio di sostenibilità è in calo e resta forte il divario tra Nord e Sud. Sopra 75 punti sol tanto Trento e Mantova, che si aggiudicano così il primo e secondo posto in classifica; poi Bergamo in salita di 13 grazie a differenziata e ciclabili. Tutte al Nord le città in top 10. Prima del Sud Cosenza: 16esima (-3 posizioni). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it