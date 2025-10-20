Cisl maratona per la pace | a Palermo sit in davanti alla prefettura in via Cavour
Condannare ogni guerra e ogni violazione dei diritti umani, riaffermando i valori della libertà, della giustizia, della solidarietà e della dignità umana, come fondamento di una convivenza pacifica tra i popoli. E’ la maratona per la pace della Cisl, un percorso di mobilitazione civile, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
