Cisgiordania colono israeliano aggredisce a bastonate un’anziana palestinese durante la raccolta delle olive
Non si fermano le violenze dei coloni israeliani contro la popolazione palestinese in Cisgiordania. Aggressioni che si sono intensificate in questo periodo di raccolta delle olive. Un video pubblicato sui canali social ieri, 19 ottobre, mostra un colono a volto coperto aggredire con un bastone un’anziana donna palestinese impegnata nella raccolta. L’attivista Awad Abu Samra ha riferito all’agenzia di stampa Anadolu, che l’attacco è avvenuto nella zona orientale dlela città di Turmus Ayya, a nord est di Ramallah. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
