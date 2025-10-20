Circoscrizioni l' audizione di Falcomatà | Era un obiettivo di mandato l’iter procede spedito

La II Commissione consiliare (Affari istituzionali, città metropolitana e decentramento, controllo enti partecipati, sicurezza e legalità), presieduta da Giuseppe Marino, prosegue spedita nel percorso sul decentramento amministrativo che porterà all’istituzione di cinque nuove circoscrizioni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

