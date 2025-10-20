Cinzia Pinna Ris tornano in casa di Ragnedda Interrogato il giardiniere | Estraneo ai fatti e lo ha spiegato

I Ris sono tornati in casa di Emanuele Ragnedda per nuovi rilievi legati all'omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa nella serata dell'11 settembre. Pochi giorni fa, invece, è stato interrogato il giardiniere 26enne indagato per favoreggiamento. "È estraneo ai fatti - ha spiegato la sua legale, Nicoletta Mani -. È sereno ma molto provato, solo adesso realizza l'enormità della vicenda. La sua innocenza comunque gli garantisce tranquillità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

